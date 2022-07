Diputados de Morena plantan por segunda vez a ‘Alito’ Moreno en Comisión de Gobernación

Por segunda ocasión, fue suspendida la reunión de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, que preside el priista Alejandro Moreno Cárdenas, por falta de quórum.

Te recomendamos: ¿Qué pasaría con el PRI si renuncia Alejandro Moreno como dirigente?

El también dirigente nacional del PRI acusó a los diputados de la mayoría morenista.

“Son de Morena, pero no se presentan a las reuniones, pretenden ignorar a la Comisión, y ni siquiera, ni siquiera tienen la mayoría calificada para que sus iniciativas pasen al Pleno, hay que decirlo con todas sus letras, Morena quiere dilapidar el trabajo legislativo en aras de alimentar la agenda política y de engrosar su narrativa en contra claramente de un servidor y de nuestra coalición”, indicó Alejandro Moreno, diputado del PRI.

A la reunión de la Mesa Directiva asistieron 6 de los 14 integrantes.

Después este encuentro se llevaría a cabo la reunión del pleno de la Comisión, conformada por 38 legisladores, para atender iniciativas de reforma a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, y la aprobación de diversas fechas históricas.

El pasado 3 de junio tampoco lograron reunirse los integrantes de la Comisión, por lo que su presidente advirtió.

“A Morena y sus aliados no les interesa el quehacer legislativo, su único propósito es poner obstáculos a la coalición Va por México, de continuar con esta situación es preciso señalar que al interior de la comisión no dictaminamos los temas, entonces las iniciativas serán atraídas por la Mesa Directiva, pero solo podrán ser aprobadas por mayoría calificada en el Pleno, y está claro que Morena y sus aliados no lo tienen”, destacó Alejandro Moreno, diputado del PRI.