Diputados de Morena buscan que dinero del narco sea destinado a seguridad pública

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados anunció que prepara una iniciativa de ley para que los recursos incautados al narcotráfico sean destinados al fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública.

En conferencia de prensa, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco, dijo que en el segundo y último día de la plenaria del grupo hablaron de esta iniciativa con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

Un día antes abordaron también el tema con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez.

“La posibilidad jurídica de presentar una iniciativa por parte del grupo parlamentario de la Coalición ‘Juntos hacemos historia’ para que se pueda lograr recuperar, poner a disposición del gobierno de la República de esos recursos, pero no lo queremos hacer sobre las rodillas”, señaló Ignacio Mier Velazco, coordinador de los Diputados de Morena.

Informó que se instalarán 10 mesas de trabajo de revisión técnica para que, a más tardar, en 10 días presenten el anteproyecto.

“Estamos haciendo esa revisión porque tiene que ver con la Ley de Instituciones de Crédito, tiene que ver con disposiciones que regulan el Sistema de Administración Tributaria, tiene que ver con una revisión del Código Penal, tiene que ver revisión incluso del Código Fiscal y Presupuestario, pero también tiene que ver con una revisión a la ley de la Fiscalía General de la República, tienen que ser actos consumados, no es un asunto sencillo, pero tiene que ser para nosotros como prioridad para este periodo”, indicó Ignacio Mier Velazco, coordinador de los Diputados de Morena.

Agregó que los recursos decomisados al narcotráfico servirán para fortalecer la capacitación y equipamiento los miembros de seguridad de los gobiernos, fundamentalmente los municipales, que son los más vulnerables frente a la delincuencia.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, les informó que la Unidad de Inteligencia Financiera ha asegurado 13 mil 400 millones de pesos a cuentas vinculadas a la delincuencia.

Se han bloqueado también 36 mil cuentas bancarias vinculadas con el crimen organizado.

Compartió también que, en los últimos tres años, 2 mil 700 criminales fueron detenidos por delitos relacionados con la delincuencia organizada.

El coordinador de los diputados de Morena aseguró que están sentadas las bases para garantizar la seguridad de todos los mexicanos porque el presupuesto está destinado de manera fundamental a atender las causas que generan la violencia, como la pobreza, y se combate el acceso indiscriminado a las armas.

En entrevista, el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, dijo que compartió con los legisladores los avances de los Foros sobre la reforma eléctrica.

“Nosotros en la Comisión de Puntos Constitucionales y en la de Energía tomamos un acuerdo, que las conclusiones de los 19 foros formen parte del dictamen, y no nos vincula obligatoriamente, pero deben ser considerados para elaborar los motivos y los considerandos, los fundamentos de la proposición de dictamen que vayamos a tener, la columna vertebral de la iniciativa debe respetarse, porque si no, dejaría de ser la iniciativa”, destacó Juan Ramiro Robledo Ruiz, diputado presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Se le preguntó sobre el tema del testamento político del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Eso es mucho de broma para discutir, el testamento político no es decidir quién lo vaya a suceder en un eventual caso de su falta, porque eso está en la Constitución y no se puede alterar, el testamento político es una serie de mensajes, de planteamientos ideológicos, de programa, de visión de país para que continúe el proceso de transformación desde la visión del presidente López Obrador. No podrá ser referido ni al procedimiento ni a la persona que lo pudiera eventualmente suceder”, respondió Juan Ramiro Robledo Ruiz, diputado presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.