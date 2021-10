Diputados dan la espalda mientras discuten en lo particular la Miscelánea Fiscal

Así debatieron los diputados del Morena y del PAN la miscelánea fiscal para el próximo año.

La panista Margarita Zavala subió a tribuna a defender una reserva del PRI que había sido aceptada para su discusión, a fin de no limitar al 15% la deducibilidad de las donaciones de personas físicas a organizaciones de la sociedad civil, como establece la propuesta del gobierno federal.

Cuando la diputada Margarita Zavala subió a tribuna los morenistas, le dieron la espalda, con gritos que recordaron la tragedia de la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, en 2009, la que murieron 49 menores tras un incendio.

La también panista Mariana Gómez del Campo, se trasladó hasta las curules morenistas y les mostró el letrero “así le dieron la espalda al pueblo de México.”

El presidente de la Cámara los llamaba al orden y el Partido del Trabajo intervino.

Entonces los panistas le dieron la espalda con el pretexto de tomarse una selfie grupal yluego salieron del salón de sesiones.

Antes Morena reclamó:

“¡Que hacía la derecha con los jóvenes de este país si no matarlos!, si no excluirlos y dejarlos sin horizonte, cuántas generaciones no conocen lo que es vivienda gracias a todo lo que ustedes se han robado”, señaló el diputado morenista Manuel Alejandro Robles.