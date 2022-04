Diputados concluyen periodo ordinario tras recibir iniciativas de AMLO sobre Reforma Electoral y Espacio Aéreo

Entre gritos, consignas, acusaciones y descalificaciones, concluyó el segundo periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados. En la última sesión del periodo se aprobó a los 19 diputados integrantes de la Comisión Permanente y se dio entrada a las dos iniciativas presidenciales, sobre la Reforma Electoral y para el resguardo del espacio aéreo, y con ello concluyeron los trabajos legislativos.

Panistas contra morenistas se enfrentaron, como en casi todas las sesiones durante tres meses del periodo.

Los diputados aprobaron reformas para que en el caso de menores de edad procesados o sancionados por delincuencia organizada se establezcan medidas para su protección, supervivencia y reintegración a la sociedad, o para el aprovechamiento de animales silvestres como mascotas.

Pero entre el debate aprovecharon para hacerse reclamos, como el rechazo a la Reforma Eléctrica.

“Y como me queda tiempo y les traigo ganas a los de la oposición desde hace días, lo vamos a decir aquí y ahora, ustedes no tienen convicción, ustedes no tienen ideales, ustedes se venden al mejor postor y como los mercenarios que son, como los extorsionadores y tramposos que siempre han sido, pretendían negociar su voto a favor de la noble reforma eléctrica, a cambio de las gubernaturas que se juegan este año”, dijo la diputada Teresita de Jesús Vargas, de Morena.