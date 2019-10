Diputados aprueban en lo general reforma contra facturas falsas

Con 318 votos a favor, 121 en contra y tres abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen en materia de combate a empresas fantasma y facturas falsas.

Los diputados avalaron el dictamen que reforma diversas leyes y códigos para combatir la defraudación fiscal, la facturación falsa y las “empresas fantasma”.

Los legisladores de todas las fracciones parlamentarias coincidieron en el propósito de combatir la defraudación fiscal, las empresas “fantasma” y el tráfico de facturas, aunque no así en tipificar como delincuentes a quienes incurren en esas prácticas.

En el debate, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Marco Antonio Adame Castillo, expuso que el dictamen no distingue entre contribuyentes y delincuentes; su colega de bancada José Elías Lixa Abimerhi aseguró que comparten el diagnóstico pero no el remedio, “porque no va a funcionar; y la priista Dulce María Sauri lo consideró “un verdadero despropósito”.

El dictamen a la minuta del Senado por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes Federal contra la Delincuencia Organizada y de Seguridad Nacional, así como de los códigos Nacional de Procedimientos Penales, Fiscal de la Federación y Penal Federal, fue sustentado por el diputado, Marco Antonio Medina Pérez.

El legislador por Morena explicó que con las reformas planteadas se busca incluir la defraudación fiscal y la equiparada en el catálogo de delitos cometidos por la delincuencia organizada; y considerar como amenaza a la seguridad nacional y delito que amerita prisión preventiva oficiosa la comisión de actos ilícitos en contra del fisco federal.

Estos delitos pueden ser contrabando, defraudación fiscal, expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, explicando los montos, rangos y circunstancias para imponer las sanciones correspondientes.

Medina Pérez detalló que las disposiciones contenidas en la minuta dictaminada de ninguna manera representarán una contrariedad para los millones de contribuyentes que cumplen cabalmente con sus obligaciones.

El contribuyente común que cometa algún error al tratar de cumplir con sus obligaciones fiscales está muy lejos de las conductas que se trata de combatir y castigar con las reformas propuestas, aclaró.

El legislador indicó que para dimensionar la relevancia que supone el combate a la facturación falsa y a las empresas fantasma baste remitirse a datos preocupantes, como el que sólo el negocio criminal de las facturas falsas puede ascender a más de 300 mil millones de pesos al año.

A su vez, el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena, Mario Delgado Carrillo, aclaró que lo aprobado no es violatorio de los derechos humanos y “va a terminar con el huachicoleo fiscal.

Si una empresa tiene empleados, contrata servicios, se dedica a una actividad productiva y comete un error, afirmó, habrá la consideración del mismo, pues la ley permite que la autoridad fiscal vaya contra las empresas sin empleados, que registran ingresos y gastos de millones de pesos y que están organizadas para defraudar al fisco.

