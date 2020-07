Diputados aprueban leyes reglamentarias del T-MEC

La Cámara de Diputados aprobó este martes las leyes reglamentarias del T-MEC tras finalizar el periodo. extraordinario.

Ataviados con cubre boca, careta y guantes, los diputados aprobaron las leyes reglamentarias del Tratado de Libre Comercio (T-MEC) con Estados Unidos y Canadá, en periodo extraordinario.

Antes de iniciar la sesión, diputados del Partido del Trabajo protestaron en tribuna con carteles que demandaban la destitución de la presidenta de la Mesa Directiva, la panista Laura Rojas, y le exigían retirar la controversia constitucional presentada en la Corte en contra del decreto presidencial que permite la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, durante todo el sexenio.

Los panistas no salieron en su defensa, pero sí mostraron cartulinas con la demanda de un Ingreso Básico Universal, como prioridad para los mexicanos.

En conferencia de prensa, el líder de la mayoría morenista, Mario Delgado, defendió el derecho de la presidenta a presentar la controversia, aunque aclaró que su grupo tampoco la comparte.

“Evidentemente hay una opinión del grupo mayoritario que no comparte con la controversia presentada con la presidenta, sin embargo, no podemos discutir la facultad que ella tiene de presentar esa controversia, también nosotros no nos oponemos a que la Corte decida tal vez hay un vacío por una insuficiencia en la legislación que nosotros aprobamos por unanimidad en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores”, dijo Mario Delgado.