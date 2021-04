Diputados aprueban iniciar proceso de desafuero contra Cabeza de Vaca

Por mayoría de votos la Sección Instructora de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para iniciar el proceso de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por los presuntos delitos de: lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal.

El dictamen será sometido al Pleno de la Cámara de Diputados, el cual la votará en sesión especial el próximo viernes 30 de abril.

Con tres votos a favor -dos de Morena, uno del PT- y uno en contra -del PRI-se llegó a esta resolución. Los votantes a favor fueron los diputados Pablo Gómez, Martha Patricia Ramírez de Morena; Mary Carmen Bernal del PT, mientras en contra Patricia Pastor del PRI votó en contra.

La Diputada Claudia Pastor emitió una conferencia de prensa dando su7 postura por la cual votó en contra del desafuero del gobernador Cabeza de Vaca, comentando que le parecía más una venganza, ya que fue avalado declarar no procedente el desafuero del senador de Morena Cruz Pérez Cuéllar, por considerar que no estaban acreditadas las conductas; también resaltó que en el PRI no se defiende a nadie.

Con esta resolución, el Congreso procederá al juicio político para que García Cabeza de Vaca afronte la denuncia de la Fiscalía General de la República (FGR), que lo señala por los delitos de delincuencia organizada, operación de recursos con procedencia ilícita y fraude fiscal.

La intención de la FGR de desaforar al mandatario estatal se reveló el 23 de febrero con el apoyo del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Desde el año pasado trascendió que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR indagaba al gobernador tras obtener audios telefónicos conseguidos por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, en inglés).

García Cabeza de Vaca pertenece al derechista Partido Acción Nacional (PAN), principal opositor del Gobierno, por lo que ha denunciado una persecución política en su contra, aunque la semana pasada se reveló que pagó 100,000 dólares a la firma de abogados Gerger Hennessy & McFarlane, de Estados Unidos.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha informado que Cabeza de Vaca presuntamente recibió 14,3 millones de pesos (unos 715,000 dólares) de una sociedad financiera, que a su vez obtuvo los recursos de dos empresas fantasma sirvieron al Cártel de Sinaloa para “lavar dinero”.

El inmueble que compró Cabeza de Vaca con ese dinero es un departamento en la lujosa zona de Bosques de Santa Fe, en Ciudad de México, con un valor de 42 millones de pesos.

La UIF también ha detectado tres ranchos y una casa en Tamaulipas, así como 20 propiedades en Texas (Estados Unidos) vinculadas a Cabeza de Vaca a través de empresas, familiares y socios.

Ahora, los diputados analizarán la declaración de procedencia para después convertirse en jurados, escuchar a las partes y votar por el desafuero definitivo del gobernador, quien termina su periodo en 2022.

Aunque Morena tiene la mayoría absoluta en la Cámara Baja, la ley establece que después deben enviar la solicitud al Congreso de Tamaulipas, donde el PAN tiene mayoría.

