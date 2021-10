Diputados aprueban en lo general la Miscelánea Fiscal 2022

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general, con 260 votos a favor de Morena, PT y Partido Verde, 218 en contra de la oposición del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano y cero abstenciones, el dictamen de la Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2022 remitida por el Ejecutivo Federal el pasado 8 de septiembre, como parte del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2022.

Te recomendamos: Comisión de Hacienda aprueba, en lo general y en lo particular, dictamen de Miscelánea Fiscal 2022

El dictamen con proyecto de decreto reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos.

Reacciones

Panistas, priístas y perredistas reclamaron que no se incluyeron sus propuestas ni las de organizaciones de la sociedad.

Cuestionaron la incorporación de los mayores de 18 años al Régimen Federal de Contribuyentes, la limitación en la deducción de donativos y la regularización de autos chocolate.

“Proponen terrorismo fiscal, a ver, son los jóvenes recién mayores de edad y con los contadores públicos, a ver, les pregunto: como qué le quieren, ¿qué pretenden registrando en el Registro Federal de Contribuyentes a jóvenes de 18 años?”, apuntó el diputado Jorge Romero, coordinador del PAN.

Entonces los morenistas subieron a tribuna, entre gritos panistas, para argumentar que la miscelánea fiscal busca una justicia tributaria en la que todos paguen impuestos.

El presidente los llamaba al orden.

“Diputadas y diputados, cuando se solicita respeto lo conducente es también dar respeto”, dijo el presidente de la Mesa Directiva, diputado Sergio Gutiérrez, de Morena.

“Pensamos al igual que muchos que esta Legislatura en la protección de los jóvenes a través de las medidas como su inscripción en el Registro Tributario para protegerlos contra los respectivos y masivos robos de su identidad, pero rechazamos contundentemente las prácticas que incluyen por ejemplo, alguna maquiladoras que incurren deliberadamente, que incumplen deliberadamente con la regulación de los pagos anticipados para evadir impuestos, o los sospechosos donativos de cientos de millones de pesos por parte de las personas físicas que nada tiene que ver con los donativos justamente deducibles para apoyar la sociedad civil”, comentó la diputada Patricia Armendáriz, de Morena.

Desde sus curules, los líderes parlamentarios del PAN y de Morena discutían para tranquilizar a sus bancadas.

Al fundamentar su voto el PRI aseguró que legalizar los autos irregulares de procedencia extranjera demuestra incapacidad gubernamental de atender la movilidad.

“Incluyeron sorpresivamente en el dictamen la regularización de autos chocolates, aquí he escuchado que eso no tiene ningún problema, que no tiene implicaciones, regularizar lo ilegal no solo generará expectativas a futuro que es correcto seguir importando ilegalmente automóviles que tienen un problema fundamental, al crear ese tipo de políticas públicas estamos reconociendo la incapacidad del gobierno mexicano de generar soluciones efectivas a la movilidad de nuestra gente”, apuntó el diputado del PRI, Idelfonso Guajardo.

Después de cuatro horas de debate, la Miscelánea Fiscal se aprobó, en lo general, y se decretó un receso hasta este martes a las 10 horas para continuar con la discusión en lo particular del primero de los tres dictámenes que conforman el paquete de Ingresos para 2022.

Con información de Cámara de Diputados y Noticieros Televisa.

LLH