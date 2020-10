Diputados aprueban desaparición de fideicomisos, entre ellos, el Fonden

Después de 17 horas de discusión, la Cámara de Diputados aprobó la mañana de este jueves la desaparición de 109 fideicomisos públicos por un valor de 68 mil 478 millones de pesos.

Dulce María Sauri, PRI, presidenta de la Mesa Directiva, dijo: “Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales”.

Luego de un receso de 15 horas decretado a las 9 de la noche del martes ante la toma de la tribuna por la oposición del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, porque Morena introdujo un artículo que ordenaba al INSABI reintegrar los recursos del Fondo de Salud para el Bienestar a la Tesorería, el miércoles por la mañana la mayoría morenista se desistió de esta reserva.

Mario Delgado, coordinador de Morena, señaló: “Decidimos retirar el artículo 20 transitorio para que pueda conducirse esta sesión en calma, tenemos los votos necesarios para la extinción de los fideicomisos que estamos planteando, entonces les quitamos los pretextos a la oposición, vamos a presentar una iniciativa de reforma a la Ley de Salud para que el Fondo de Salud para el Bienestar pueda utilizarse para la compra de vacunas, entonces la semana que entra presentaremos esta iniciativa”.

Fue el diputado morenista Iván Pérez Negrón quien retiró su reserva.

La oposición se congratuló.

Fernando Galindo, del PRI, dijo: “Qué bueno que recapacitaron y se dieron cuenta que era un error eliminar los recursos del Fondo de Salud, que era un error eliminar los recursos para atender el cáncer, principalmente de los niños. Ojalá que se den cuenta que es un error eliminar el resto de los fideicomisos”.

Pero también reprochó el anuncio de Morena de volver a presentar una iniciativa para reformar la Ley General de Salud y destinar a la Tesorería de la Federación los recursos del Fondo de Salud para el Bienestar que atiende 66 enfermedades, y que según sus estimaciones asciende a cien mil millones de pesos.

Jorge Luis Preciado, del PAN, comentó: “Aceptamos de buena gana que se retire lo que planteó aquí el diputado, lo que no aceptamos es que amenacen que reformar la ley para después dejar sin dinero a los niños con cáncer, eso no se puede hacer, porque además las señoras que estaban aquí afuera siguen allá afuera y sus niños siguen enfermos y siguen con cáncer, no los tengan amenazados que van a modificar la ley para quitarles ese dinero”.

De las 398 reservas sometidas a discusión no se aceptó ninguna de la oposición, solo 16 de Morena.

Entre ellas, que los fondos de Ciencia y Tecnología o el Fonden desaparezcan hasta el 30 de junio del próximo año, y a partir de enero ya no adquirieran compromisos o para garantizar que la Conade entregue los apoyos económicos a deportistas de alto rendimiento.

Durante la sesión se registraron expresiones con mantas y pancartas en la tribuna en contra de la desaparición de los 109 fideicomisos, y el lanzamiento de réplicas de medallas olímpicas desde la tribuna por la petista Ana Laura Bernal en protesta por la desaparición de este fondo para deportistas.

A las cinco de la mañana de este jueves concluyó el debate en lo particular de las 398 reservas, luego de 17 horas continuas de discusión.

Y se encendió el tablero electrónico para emitir 12 votaciones, según el acuerdo de la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva.

Once correspondientes a la votación por separado de los fondos del Deporte de Alto Rendimiento, para el Cambio Climático, para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para la Investigación Científica, para la Reparación Integral a Victimas, para Ex Trabajadores Migratorios, el de la Financiera Rural, el Fondo Metropolitano, el Minero, el Fidecine y el Fonden.

Y una votación más por los 98 fideicomisos restantes.

Morena, Partido Verde y Encuentro Social votaron a favor, y el Partido del Trabajo se sumó a la oposición del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano en contra de la extinción de los fondos.

A 6:54 horas finalizó la votación en lo particular y así, después de cuatro días de discusión, quedó aprobado en su totalidad el dictamen por el que extinguen 109 fideicomisos públicos.

Con información de Héctor Guerrero

LSH