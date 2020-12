Diputados aprueban castigar hasta con 4 años de prisión el odio racial

La Cámara de Diputados aprobó reformas para tipificar el delito de odio racial y castigarlo hasta con cuatro años de prisión.

Aunque la pena incrementará hasta siete años si quien cometa el delito es servidor público.

La reforma al Código Penal Federal establece esta sanción para quien difunda ideas basadas en la superioridad o el odio raciales, o por motivos racistas incite a cometer cualquier acto de violencia en contra de una persona determinada o grupo de personas.

Y contempla sanciones económicas de hasta 17 mil 300 pesos, así como penas de 150 a 300 días de trabajo en favor de la comunidad.

“Pero éste es solo el primer paso, uno fundamental, pues lo que no se nombra no existe, y la discriminación racial, así debemos decirlo, es una lamentable realidad en nuestro país, este gobierno ha utilizado particularmente estos calificativos para segregar y para separarnos en diversas clases o grupos de mexicanos y debe ser eliminado”, señaló Mariana Rodríguez, diputada del PRI.

Y es que la oposición se refirió a las conferencias de Palacio Nacional.

Pero Morena salió al paso de estas de aseveraciones.

“La derecha, el PRIAN y Movimiento Ciudadano siguen en campaña contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora ya no solo le atribuyen atentados a la libertad de expresión desde Palacio Nacional, a raíz de esta histórica reforma que se discute, estos bárbaros acomodan al presidente hasta la discriminación y el odio racial desde las conferencias matutinas, están políticamente desfasados, no se hagan víctimas, no se tiren al piso, decirles corruptos es una verdad no es una discriminación”, aseguró . Rubén Cayetano, diputado de Morena.