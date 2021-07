Diputados aprueban ampliar plazo para regularizar ‘outsourcing’

Las Comisiones unidas del Trabajo y de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen por el que se amplía un mes, hasta el uno de septiembre, el plazo para que las empresas regularicen a sus trabajadores subcontratados bajo la figura del outsourcing.

PAN, PRI y PRD votaron en contra de la propuesta y pidieron extender cuatro meses más, hasta enero de 2022, el periodo para permitir a las empresas adecuarse a la reforma que entraría en vigor a partir del 1 de agosto próximo, ya que estimaron que de 4 millones de trabajadores subcontratados solo un millón 600 mil han sido regularizados.

“Entonces, la ampliación que pedimos es en función de las circunstancias reales, no tiene caso que demos un mes más, no, eso no es una ampliación que vaya a terminar en esencia con el problema, es lo que yo creo, no es una posición contestataria, no tiene caso ser contestatario en esto, la cosa es aportar condiciones de razonabilidad para que se pueda cumplir la ley y, sobre todo, una cosa esencial, que podamos conservar los empleos, un empleo, 10 empleos perdidos”, dijo diputado José Isabel Trejo del PAN.