Diputado Saúl Huerta asegura ser inocente tras ser acusado de acosar a menor de edad

Benjamín Saúl Huerta Corona, diputado federal de Morena, fue detenido y presentado al Ministerio Público, luego de que un menor de edad lo acusó de presuntamente realizarle tocamientos.

Fue alrededor de las 7 de la mañana cuando un adolescente pidió ayuda al personal de un hotel, ubicado en la calle de Roma 40 en colonia Juárez de la CDMX, pues dijo que un hombre intentaba abusar de él.

El personal llamó a una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y fue presentado en la Fiscalía para Delitos Sexuales.

El adolescente de 15 años, explicó a los policías que supuestamente el diputado lo invitó a la Ciudad de México y le ofreció un trabajo.

Huerta Corona no estuvo en las galeras con el resto de los detenidos, a las 16:00 horas declaró durante alrededor de media hora y después le permitieron retirarse.

El legislador no salió por el área donde pasan las personas que son liberadas, ni por la puerta principal del llamado búnker.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que inició una carpeta de investigación por el delito de abuso sexual, en agravio de un menor de edad.

Informó también que peritos recaban pruebas y a la víctima se le realizan diversos estudios para determinar posibles afectaciones psicológicas.

También están citados testigos directos o indirectos, además buscan imágenes de cámaras de vigilancia, públicas y privadas, que puedan aportar evidencias.

Por la noche, el legislador federal por Morena ofreció un mensaje en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde afirmó ser víctima de un chantaje y que es inocente de las acusaciones que se le hacen.

“En un intento de extorsión y chantaje, se me acusó falsamente de haber cometido abuso en contra de un menor de edad… Tras mi detención, se procedió a hacer los respectivos exámenes periciales a la presunta víctima, en donde se evidenció que no fue objeto de ninguna agresión. Al no existir evidencia pericial alguna, por lo que se determinó dejarme en libertad; en ningún momento recurrí a mi fuero. Soy inocente y estoy seguro que la verdad saldrá a la luz. Si alguien está detrás de todo esto, iré hasta las últimas consecuencias”, dijo el diputado Huerta Corona.