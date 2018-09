Diputado del PT se lleva botana sobrante en Congreso de SLP

El diputado local José Belmares Herrera fue sorprendido tomando las botanas y botellas de agua que sobraron al final de una sesión en el Congreso de San Luis Potosí y el video se viralizó en redes sociales.

El diputado del Partido del Trabajo explicó que lo hizo porque en el Congreso no hay recursos para agua.

La botella de agua, una era mía, la otra la tomé de la mesa después de que todo terminó y la llevo a la oficina, porque en 15 días en el Congreso no ha habido recurso para nada, ni papel, ni agua. Los cacahuates me los pusieron a mí para comérmelos ahí o en otro lado”, destacó el diputado local del Partido del Trabajo en San Luis Potosí.

El diputado José Belmares, que ocupa por segunda vez un escaño en el Congreso de San Luis Potosí, dijo que tomar el agua y los cacahuates no fue con la intención de ofender a nadie.

Yo creo que no ofendo a nadie cuando me llevo los cacahuates para compartirlos en la oficina o terminármelos yo mismo. Considero que es un exceso tildarme de ladrón porque me llevo los cacahuates que a mí me hicieron favor de facilitar las compañeras”, enfatizó.