Diputada regala ‘churro de marihuana’ a Olga Sánchez Cordero

La diputada, Ana Lucía Riojas Martínez, regaló un “churro de marihuana” a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Luego de comparecer durante más de cuatro horas ante diputados, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, sostuvo que sobre Ayotzinapa “vamos a lograr muchas cosas” y se dijo contenta, tranquila y con muchas ganar de llegar a su oficina a trabajar.

La responsable de la política interior fue bien recibida por los legisladores, algunos de ellos reconocieron la importancia de que una mujer sea titular de Gobernación, mientras que la diputada Ana Lucía Riojas Martínez le regaló un cigarro de marihuana y Porfirio Muñoz Ledo reconoció que piensan diferente.

Respecto a las intervenciones relacionadas con el uso lúdico de la marihuana, Sánchez Cordero recordó que ella misma presentó una iniciativa “con el conocimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su comparecencia, en la formulación de preguntas de los legisladores, el diputado, Porfirio Muñoz Ledo, reconoció la brillantez de Sánchez Cordero, y se refirió al tema de la migración en el que no tienen coincidencias.

Tú sabes que no pensamos igual. Yo creo que la 4T no es un pensamiento único, eso se lo dejamos a partidos sectarios. Ese no es nuestro entorno, cada uno lleva dentro lo que piensa de la 4-T y en este punto tenemos una divergencia, la jurídica”, expresó el legislador.