Diputada del PES Nay Salvatori pide ayuda para realizar ‘Pollotón’ en Puebla

La diputada federal del Partido Encuentro Social (PES) Nay Salvatori pidió ayuda a sus seguidores de Twitter para comprar miles de pollos para repartirlos en comunidades marginadas, en un ‘Pollotón’.

Los pollos serían repartidos en el estado de Puebla antes de Nochebuena.

“También te dejó el número de cuenta de tu servilleta, si quieres depositar una lanita para apoyar con los pollos estaría bien chido, pero eso es voluntario, yo voy a hacer obviamente todo con tickets, no crean que me lo voy clavar y después me van a ver en Dubai de vacaciones”, dijo Nay Salvatori en un video publicado en Twitter.

Diputada federal propone un día de ‘home office’ a la semana

El jueves, 4 de octubre, la diputada federal Lyndiana Bugarín Cortés presentó una iniciativa que promueve la jornada laboral opcional en el domicilio deñ trabajador, es decir, home office, así como horarios escalonados de entrada y salida en los centros laborales.

El jueves, 4 de octubre, la diputada federal Lyndiana Bugarín Cortés presentó una iniciativa que promueve la jornada laboral opcional en el domicilio del trabajador, es decir, home office, así como horarios escalonados de entrada y salida en los centros laborales.

La diputada Bugarín Cortés puso como evidencia el Índice Internacional de Tráfico de 2017, el cual señala que los automovilistas de la Ciudad de México tardan 66% más en llegar a su destino, en comparación al tiempo que les tomaría cubrir la misma distancia en mejores condiciones de tránsito.

También es de notar que se pierden 3.3 millones de horas-hombre por día a causa de los congestionamientos viales. Esto equivale aproximadamente a 33 mil millones de pesos anuales en pérdidas, según los datos del Instituto Mexicano para la Competitividad.

La propuesta faculta a la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) establecer horarios escalonados, semanas comprimidas y la posibilidad de home office, al menos un día a la semana. La dependencia trabajaría con la iniciativa privada y otras dependencias gubernamentales para que estas medidas se implementen de manera voluntaria entre los trabajadores.

Con información de Despierta

BLR