Diputada panista Luisa Gutiérrez denuncia al morenista Nazario Norberto por violencia sexual

La diputada panista del Congreso de la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez Ureña, denunció penalmente a su compañero de Morena, el diputado Nazario Norberto Sánchez, ante la Fiscalía General de Justicia capitalina, por violencia sexual.

Te recomendamos: Sheinbaum presenta campaña contra la violencia sexual: ‘La Responsabilidad es Nuestra’

“Ha sido una de las cosas más fuertes que he tenido que hacer, presentarme a la Fiscalía para presentar una denuncia penal en contra del diputado Nazario Norberto Sánchez, por acciones que llevó a cabo durante muchos años, pero que llegaron a cumbre durante la sesión del 14 de diciembre en el Congreso de la Ciudad de México, ahí el diputado se acercó a mí como en otras ocasiones lo había hecho por detrás, me tomó por la cintura y me llevó a cabo un abrazo por demás indebido”, indicó Luisa Gutiérrez Ureña, diputada del PAN en el Congreso de la CDMX.

La legisladora capitalina señaló que desde hace 8 años que conoce al diputado Norberto Sánchez, fueron constantes sus tocamientos.

“Era un tipo que constantemente buscaba tener este tipo de acercamiento conmigo, lamentablemente insisto, llegué al Congreso, pensé que incluso ya no él teniendo una posición mucho más poderosa sobre mí, porque es la primera vez que soy legisladora, él ya llevaba varias veces siendo legislador, yo creí que lo iba a dejar de hacer y no fue así, y entonces fue cuando también ya me cansó, fue cuando me cansó la situación, cuando le pedí que ya se abstuviera de hacerlo, tal vez en el Congreso ha de haber pasado unas cuatro veces más porque insisto, yo lo veía”, refirió Luisa Gutiérrez Ureña, diputada del PAN en el Congreso de la CDMX.