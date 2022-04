Diputada del PRD, Edna Díaz, se deslinda de ‘cabildero’ italiano; asegura que se trata de campaña de desprestigio

La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Edna Díaz, respondió a los señalamientos del diputado morenista Leonel Godoy, quien el lunes pasado durante la reunión de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Energía, denunció que la legisladora introdujo al recinto al asesor Paolo Salerno, a quien se le ha relacionado con la empresa italiana de energía Enel, previó al debate de la Reforma Eléctrica.

Y manifestó que los únicos facultados para otorgar el acceso al recinto parlamentario son, el presidente de la Mesa Directiva o en este caso, los presidentes de las comisiones, Juan Ramiro Robledo, o el de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez.

“Todos ellos son del grupo parlamentario de Morena, quienes deberían rendir cuentas y explicar quién entra, quién sale, dónde se sienta son ellos, no yo, yo no tengo esa facultad, por eso es que lamento toda esta campaña de desprestigio, de injurias, de mentiras que precisamente surgió ahí en el Pleno, cuando el diputado Godoy se le ocurrió mencionar mi nombre y relacionarme con algo que yo no tenía la menor idea, y después de ahí vinieron mensajes de odio, amenazas en contra de mi integridad y por supuesto toda una serie de cuestiones que son una total mentira”, indicó Edna Díaz, diputada del PRD.

A través de un video, la legisladora perredista consideró que esta campaña en su contra es porque Morena no tiene los votos suficientes para aprobar la Reforma Eléctrica.

“Mientras tanto, no inventen cuestiones que solo les hace ver lo desesperados que están porque no tienen los votos suficientes para pasar esta reforma, y como presidenta de la Comisión de Cambio Climático yo no necesito que nadie me presione o me diga el sentido de mi voto, sé perfectamente que el proyecto de Reforma Eléctrica actual va completamente en contra del cuidado de nuestros recursos naturales y de nuestro medio ambiente”, señaló Edna Díaz, diputada del PRD.