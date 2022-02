Diputada de Morena se disfraza de Gabriel Quadri en la Cámara de Diputados

La diputada de Morena, Salma Luévano, apareció caracterizada como el legislador del PAN, Gabriel Quadri, de quien por cierto pidió su desafuero.

Te recomendamos: Se rapa la diputada Salma Luévano por comentarios transfóbicos de Quadri

“Es precisamente señalar a ese señor y además a ese señor, ese panista Gabriel Quadri, no permitirle más su discurso de odio y también hacer un llamado a sus compañeras, compañeros y compañeres de la bancada, que seamos congruentes y que no permitamos ningún tipo de discurso de odio. Desde que este señor Gabriel Quadri, panista, empezó con este discurso de odio, llevamos 8 crímenes de odio. No podemos permitirles y yo no quiero ser la siguiente”, explicó Salma Luévano, diputada de Morena, presidenta Comisión Diversidad.

La diputada Luévano pidió el desafuero del diputado Quadri y dijo que así permanecería caracterizada durante toda la sesión de este jueves, al tiempo que mostró unas pancartas con la foto del diputado Quadri sin bigote, vestido de mujer y acusándolo de transfóbico.

Cuando el diputado Quadri llegó al salón de sesiones, los periodistas le mostraron la foto de la legisladora Luevano caracterizada como él, y así reaccionó:

“Qué buen sentido del humor, hay que tomar las cosas con un poco de sentido del humor. Me parece que todas las ideologías, todas, deben de estar sujetas al escrutinio, al debate y a la crítica, y la ideología trans no puede quedar exenta de la crítica, del debate y de la discusión pública, porque es una ideología, entonces creo que se tiene que dar esa discusión y que no se vale que recurran a prácticas fascistas, de pretender acallar, someter, expulsar, atropellar, los derechos a la libre expresión que tenemos todos los ciudadanos y los legisladores, yo nunca los he ofendido, yo nunca he dicho una sola palabra de odio. Ahí están mis tweets que los puede ver todo el mundo”, dijo Gabriel Quadri, diputado del PAN.