Genéticamente es heredable el color del pelo, de los ojos, de la piel, la forma de la cara, el tono de voz, pero en la familia Font, el talento también ha corrido entre las generaciones. Patricio Font es el mejor esquiador en agua a nivel mundial y es mexicano. Con esta rutina, el 2 de agosto logró el bicampeonato sub 17 en Seseña, España.

No sólo se trajo esta medalla, sino que pasar el ski por arriba de la cabeza y saltar la cuerda sin que ésta tocara el agua, le dio el récord en la especialidad de figuras, basada en dos disciplinas: una con la cuerda al pie y otra con la cuerda en la mano.

La dinastía Font, campeones mexicanos del esquí mundial; en la imagen , Pablo Font (Noticieros Televisa)

Patricio hizo que el récord mundial regresara al apellido Font. Hace casi 60 años, lo logró su abuelo, Jorge Font, con 2 mil 383 puntos.

Jorge Font hoy está en el salón de la fama, él fue uno de los primeros esquiadores de este país. En su época la competencia nacional era entre los de Tequesquitengo y los de Acapulco.

La prensa de aquel entonces lo destacaba como el niño y luego el adolescente que le ganaba al que se le pusiera enfrente, incluso a nivel internacional. Pasaron los años y tuvo que comprar esquís para dos más, sus hijos Jorge y Sergio.

De un principio ellos no estaban muy adentrados en la cosa del ski y hubo una propuesta. Un amigo nuestro organizaba el concurso de Miss México y entonces me pidió un amigo que se si podía hacer una exhibición de skis dentro de la alberca”, explica Jorge Font.

Dice don Jorge, riéndose, que cuando sus hijos se dieron cuenta del atractivo que fueron para las concursantes al esquiar, se volvió prioridad.

Los hermanos comenzaron a destacar en las competencias, pero en 1988 Jorge se accidentó.

Me caí cuando tenía 19 años, por ir jugando me acerqué demasiado a la orilla, se me atoró el ski con la playa, me fui de boca, me pegué contra la orilla del lago y me rompí entre la sexta y la séptima vértebra cervicales, tuve una lesión medular y eso significa que perdí la capacidad de sentir y de mover más o menos como de la altura del pecho para abajo”, dice Jorge Font, exesquiador con discapacidad.