Dinastía cambia de partido para conservar la presidencia municipal de Naucalpan

El 1 de julio pasado, la ola de Morena barrió con la vieja clase política local en varios lugares, pero en algunos municipios es la misma elite política, incluso la misma familia, la que se cambió de partido para seguir en el poder.

Este es el caso de Naucalpan, en el Estado de México, donde ha ganado el PAN y en la elección de este domingo ganó Morena, pero con la expanista Patricia Durán Reveles, hermana del dos veces exalcalde de ese municipio, José Luis Durán.

Este miércoles, panistas y morenistas se enfrentaron afuera de la junta distrital.

Durante más de siete horas, un grupo de manifestantes impidió el inicio del cómputo distrital de votos en la junta municipal 58 en Naucalpan.

“Nosotros llegamos desde las seis de la mañana y ya estaban aquí apostados aproximadamente 300 personas, nunca se identificaron, nunca dijeron nada, simplemente mostraban unos carteles”, dijo Mauricio Aguirre, coordinador de defensa del voto de Morena.

Ya se les preguntó, ellos dicen que no son de ningún candidato ni representan a ningún partido, pero no permiten el acceso y dicen qué hay un fraude electoral, la autoridad ha dialogado con ellos para intentar que se retiren, pero no vemos gran respuesta”, agregó