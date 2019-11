Dimite Richard Spencer como secretario de Marina de EE.UU.

El secretario de Defensa Mark Esper despidió el domingo al titular de la Marina por supuestamente ocultarle un acuerdo que propuso a la Casa Blanca para resolver el asunto de un integrante del cuerpo de élite SEAL, cuyo caso ha defendido el presidente Donald Trump.

A solicitud de Esper, el secretario Richard Spencer presentó su renuncia el domingo, informó Jonathan Hoffman, el principal portavoz del Pentágono.

En una serie de tweets por la noche, Trump dijo que no le agradaba la forma en que la Armada había manejado el caso del primer contramaestre Edward Gallagher.

….contracting procedures were not addressed to my satisfaction. Therefore, Secretary of the Navy Richard Spencer’s services have been terminated by Secretary of Defense Mark Esper. I thank Richard for his service & commitment. Eddie will retire peacefully with all of the…..

Esper indicó que recomendó a la Casa Blanca que Trump nomine al actual embajador de Estados Unidos en Noruega, Kenneth Braithwaite, contraalmirante retirado de la Marina, para que ocupe el lugar de Spencer.

En un tweet posterior, Trump dijo que nominará a Braithwaite, de quien dijo es “un hombre de grandes logros y éxito”.

….honors that he has earned, including his Trident Pin. Admiral and now Ambassador to Norway Ken Braithwaite will be nominated by me to be the new Secretary of the Navy. A man of great achievement and success, I know Ken will do an outstanding job!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 24, 2019