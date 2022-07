‘Dijeron que era un viaje VIP’: Esposa de Julio, migrante fallecido en la tragedia de Texas, narra cómo se lo llevó un pollero

Uno de los 26 migrantes mexicanos que murieron en el tráiler en San Antonio, Texas, mandó a su familia, días antes, un video del lugar en Laredo donde los concentraron. La familia también grabó una conversación con el pollero al que habían contratado para llevarlo.

En un video, Julio López, uno de los migrantes fallecidos en el tráiler abandonado en las inmediaciones de San Antonio, mostraba la casa de seguridad donde lo llevaron polleros a Estados Unidos.

Las imágenes las grabó Julio López López, migrante originario de la Trinitaria, Chiapas a mediados de junio; son de la casa de seguridad ubicada en Laredo, Texas, en donde lo tuvieron una semana tras haber cruzado la frontera, a través de Río Bravo, después polleros lo trasladaron a otro sitio para abordar el tráiler que apareció abandonado con él y otros 52 migrantes muertos, el pasado 27 de junio a orillas de San Antonio.

“Estuvo como ocho días en ese rancho, cuando ya después me dijo que fue el día 21 cuando me dijo: gorda, ya vinieron los que me van a pasar, nos va a venir a traer una camioneta porque dice que vamos a pasar como trabajadores de los señores que van a venir, solo que me van a quitar el teléfono, porque dice que en el teléfono me pueden rastrear”, indicó Adriana Guadalupe González Hernández, esposa de migrante fallecido.

La familia de Julio, que vive en Estados Unidos, contactó a un pollero llamado Luis “El Blanquito”, quien primero cruzó a Julio por Piedras Negras, pero fue detenido y deportado; después, cruzó por Nuevo Laredo y fue llevado al rancho de seguridad donde se encontró con Miriam Elizabeth Ramírez García, otra migrante originaria de la Trinitaria, que también murió en la caja del tráiler.

Al enterarse de la muerte de los 53 migrantes, la familia de Julio se comunicó con el pollero para pedirle información sobre su paradero. Esto fue lo que el hombre apodado “El Blanquito”, les respondió:

“Para que se calme, en los heridos y fallecidos no hay ninguno de Chiapas, hay de Tabasco, Querétaro, DF, Oaxaca, pero no hay chiapanecos; ok usted tranquila; ahorita está bloqueada la frontera, no se puede mover nada, no se puede mover ni teléfono lo están usando porque, porque lo mismo que hay radar ahorita, porque andan buscando a los traficantes de la tragedia, a los responsables, andan perrando las llamadas, no te preocupes, tu esposo está bien, con la muchacha, si quiere, no ha visto las noticias usted”.