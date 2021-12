Difunden video de policía que mató por error a adolescente que iba a centro comercial por su vestido de 15 años

En Los Ángeles, California, autoridades difundieron imágenes del tiroteo en que murió Valentina Orellana Peralta, de 14 años, el pasado 23 de diciembre.

Ella se encontraba en una tienda, haciendo compras con su mamá. Las cámaras de seguridad captaron a un hombre que entró al comercio y comenzó a atacar a varias personas.

Policías acudieron al lugar y abatieron al sospechoso. Una de las balas traspasó la pared del vestidor donde la joven y su madre se escondían.

Valentina era de nacionalidad chilena. Tras su muerte, su padre ofreció una conferencia en la que afirmó que la adolescente pensaba que estados unidos era el país más seguro del mundo y que deseaba ser ciudadana americana.

“Mi nombre es Juan Pablo, papá biológico de Valentina Orellana, estoy realmente destrozado, consternado. Cuando mi señora me llama el 23 de diciembre en la noche indicándome que mi hija había sido asesinada por la policía de Los Ángeles en el centro comercial de Burlington Store se me vino el mundo encima cuando escuché esa noticia. No tengo palabras para describir el desgarrador momento que estoy pasando, sobre todo en estas fechas tan especiales donde mi hija me había pedido tantos regalos que yo no pude abrir con ellas, sino guardarlos para entregárselos en su tumba”, comenzó a declarar el padre de Valeria.