Difunden video donde vehículo autónomo de Uber atropella a una mujer

Un video que muestra el accidente del pasado domingo en el que perdió la vida una mujer al ser embestida por un vehículo autónomo de la compañía Uber, fue dado a conocer este miércoles por la Policía de Tempe, Arizona.

Una corta secuencia muestra la vista exterior del transporte de Uber en el momento en que impacta a una persona que caminaba junto a una bicicleta, pero en ese instante se corta la grabación.

Se mostró así a los medios debido a la magnitud gráfica del impacto, según detalló mediante un comunicado hoy la policía de Tempe.

La cámara enfocada hacia la parte exterior del vehículo muestra cómo una mujer aparece caminando a mitad de la carretera, en un tramo sumamente oscuro, con su bicicleta, y se observa una escena donde la colisión es inevitable.

Otra cámara enfoca alternativamente a la persona que opera el sistema dentro del auto, quien mira hacia abajo en repetidas ocasiones hasta que ocurre el percance, lo que le produce una reacción de sorpresa al observar el accidente.

El vídeo tiene una duración total de 21 segundos.

NTSB investigators in Tempe, Arizona, examine the Uber vehicle involved in Sunday’s fatal accident. pic.twitter.com/Zoj4GrnxCT

— NTSB_Newsroom (@NTSB_Newsroom) March 20, 2018