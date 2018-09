Difunden imágenes de robo a restaurante en colonia Del Valle

Cámaras de vigilancia captaron imágenes del robo a un restaurante en la colonia Del Valle de la Ciudad de México.

Fueron grabadas el pasado jueves 13 de septiembre por las cámaras del establecimiento ubicado en la esquina de Patricio Sanz y Cerezas. En ellas se ve a dos hombres sentados en una mesa dialogando y al fondo, atrás de una barra, a un trabajador del restaurante.



Son las 21 horas con 48 segundos cuando aparecen en la cámara dos sujetos, ambos con pantalón de mezclilla y calzado negro. Uno de ellos trae camisa verde, chaleco, el otro trae gorra roja y una sudadera azul con blanco y gris.

Éste último saca lo que parece un arma de fuego y amenaza. Siguen a los hombres cuando uno de ellos regresó a la mesa por su teléfono celular. El hombre que regresó a la mesa es uno de los dueños del negocio.

Estábamos sentados en una mesa mi socio y yo, cuando de repente vimos que se acercaron dos personas sospechosas. Yo me acerqué hacia a la salida y me eché a correr porque lo que cortaron cartucho y me eché a correr, me percaté que uno venía atrás de mí, seguí corriendo”, dice Adrián Suárez, dueño del restaurante robado.