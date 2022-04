Difieren audiencia de Jorge “N”, alias ‘El Matanovias’, por amparos

Jorge “N”, conocido como “el matanovias”, enfrenta un proceso por el feminicidio de dos de sus parejas sentimentales, en 2014 y 2016.

Se esperaba que hoy le fuera dictada sentencia, sin embargo, la audiencia fue diferida por dos amparos interpuestos por los abogados defensores.

El 31 de diciembre de 2016 fue asesinada Campira Camorlinga Alanís; la causa de su muerte fue asfixia, aunque intentaron hacerlo pasar como un suicidio.

Dos años antes, el 21 de septiembre de 2014, ocurrió lo mismo con Yang Kyung.

El presunto homicida de ambas: Jorge Humbeto “N”, pareja sentimental de las jóvenes, conocido como “el Matanovias”.

Ninguno de estos casos ha sido castigado.

Este martes se esperaba que finalmente llegará la sentencia por el feminicidio de Campira; sin embargo, la audiencia para el desahogo de pruebas fue diferida por dos amparos interpuestos por la defensa de Jorge “N”.

La señora Margarita, madre de Campira, viajó desde el estado de Guerrero, donde actualmente reside, para cumplir con la promesa que le hizo a su hija.

“La promesa siempre ha sido la misma, que vamos a lograr justicia, no solo para ella, también para los niños porque ella tiene dos hijos”, dijo Margarita Alanís, mamá de Campira.

Los hijos de Campira tienen actualmente ocho y 17 años, pero su abuela denuncia que no han recibido el apoyo que les prometieron.

Apenas el año pasado les otorgaron la beca Leona Vicario con la que reciben menos de 900 pesos al mes.

“Tengo que poner yo de mi pensión, tengo que ver yo por todos los demás gastos, créditos que no he podido pagar desde hace años”, lamentó Margarita Alanís, madre de Campira.

En medio del dolor ocasionado por los feminicidios de Campira y Yang ha aparecido la sororidad.

“A veces está uno a punto de tirar la toalla, pero en estos momentos lo que hace es que nos fortalecemos mutuamente”, aseguró Mónica Borrego, mamá de Yang.

“Ha sido una sororidad muy bonita, muy hermosa ligar y su apoyo me ha ayudado mucho para no decaer y no desanimarme tanto”, compadeció Margarita Alanís, mamá de Campira.

A pesar de que el feminicidio de Yang ocurrió antes, el proceso ha sido más lento.

“Mi caso está en el sistema judicial anterior y se ha alargado muchísimo tiempo, ya para esta época era para que ya hubiera una sentencia. Lo que más me preocupa es que, en lugar de que hayan cambiado, se siguen fomentando desde el nivel jurídico estos casos porque no hay sentencias ejemplares, no hay una justicia que sea relevante para todas”, lamentó Mónica Borrego, madre de Yang.