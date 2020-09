Surgen diferencias entre activistas que tomaron oficinas de la CNDH del Centro Histórico

Ha surgido una división entre quienes mantienen tomadas las oficinas de la CNDH en el Centro Histórico desde el pasado 2 de septiembre. Las diferencias son sobre la gestión de la ahora llamada casa refugio ‘Ni una menos’

Quienes mantienen tomadas las oficinas de la CNDH en el Centro Histórico desde el pasado 2 de septiembre. Aseguran que el motivo es: diferencias sobre la gestión de la ahora llamada ‘Casa Refugio Ni una menos’.

Colectivas feministas acusaron a Yesenia Zamudio, coordinadora del ‘Frente Nacional Ni Una Menos’ y madre de Marichuy, víctima de feminicidio en 2016, de no trasparentar los recursos destinados para el refugio ‘ni una menos’, ya que la cuenta personal de la activista es la única que se comparte en redes sociales para hacer donaciones.

Ante los señalamientos, Zamudio respondió que los recursos se encuentran siendo destinados a las madres de víctimas que llegan al refugio de otros estados.

“Se les invitó a colectivas feministas a apoyar, pero el Frente Nacional no es de colectivas feministas, en Frente Nacional es de las familias. Por ejemplo yo qué hago el dinero, se los van a decir ellas, queridas”, refirió Yesenia Zamudio, coordinadora del Frente Nacional Ni Una menos

Las diferencias entre ambos grupos se hicieron públicas desde el lunes pasado, cuando en el evento denominado Antigrita, Yesenia Zamudio reprendió a las integrantes del llamado Ocupa Bloque Negro.

“Les pido respeto a las madres que vinieron desde la sierra. Y se ha pedido colecta para sus pasajes, les voy a aclarar no somos limosneras y el dinero no es para estarlo calentando, el dinero es para ellas. Esta chamba no la hicieron las feministas, se están haciendo bien pendejas, la lucha la están haciendo las madres”, dijo Yesenia.