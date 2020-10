DIF entregará despensas a estudiantes de primarias públicas por clases a distancia

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum dijo que el DIF de la Ciudad de México entregará despensas a los estudiantes de escuelas públicas de educación básica, en sustitución del programa de desayunos escolares.

“El DIF Nacional otorgó un recurso a todas las entidades de la República para alimentos escolares, en particular en la Ciudad de México, bueno, en todo el país, dado que se cerraron las escuelas a finales de marzo pues hay una parte muy importante que no fue ejercida porque pues no hay clases y por lo tanto no hubo la entrega de alimentos escolares; sin embargo, este recurso tiene que ejercerse en este rubro, no puede cambiarse a ningún otro rubro. Y junto con el DIF Nacional, autorizado por ellos, se ha hecho en otras entidades de la República también, tomamos la decisión de hacer un paquete de víveres que puede ser entregado a cada uno de los niños y niñas que hubieran recibido sus desayunos escolares”, dijo Claudia Sheinbaum.