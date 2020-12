DIF brinda atención remota a pacientes post COVID-19

El COVID-19 provocó en María Guadalupe Sánchez, la señora Lupita, graves secuelas, no sólo pulmonares, también a nivel físico y neurológico que la dejaron prácticamente inmóvil.

“Estuve hospitalizada como un mes y días; me paralizó, no podía mover mis brazos, no podía mover mis piernas, no podía mover mi mano como la muevo ahorita”, narró Lupita a Noticieros Televisa.

Mariana Sosa, supervisora del modelo de rehabilitación del DIF, explicó:

La señora Lupita enfermó a finales de abril, justo cuando México entraba a la fase 3 de la pandemia, y los hospitales atendían únicamente emergencias.

Se trata del Modelo de Rehabilitación Integral Post COVID-19 que se realiza vía remota y a través del micrositio de Telemedicina, ubicado en el portal del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Actualmente la señora Lupita sigue en rehabilitación, pero mostrando, cada día, grandes avances.

“Sorprendente ver cómo se pueden dar terapias a través de estos medios, para mí es sorprendente ver el avance que he tenido: ya me muevo mucho, repito no me podía ni sentar en la cama, ya me siento yo sola en la cama, no me paraba, ya me pueden parar, sostener 15 minutos recargada en una pared haciendo ejercicios dentro de la pared, yo nada más estoy muy agradecida con las terapeutas porque me tienen paciencia y porque bueno, yo veo los avances aunque sé que me falta mucho, pero creo que estoy avanzando para mí mucho”, contó María Guadalupe Sánchez, de 66 años.