Diez sujetos asaltan tienda departamental en Iztacalco; arrestan a uno

El domingo 5 de enero, alrededor de las 11:30 horas, se registró un asalto al interior de una tienda departamental, ubicada en el cruce de Eje 3 Oriente y Avenida Canal de Tezontle, en la alcaldía Iztacalco.

De acuerdo a informes, al menos 10 sujetos entraron a una tienda departamental y detonaron en cuatro ocasiones un arma, para posteriormente, con la ayuda de mazos y martillos, romper las vitrinas y sustraer varios aparatos telefónicos.

Poco después del hurto cerca de 30 patrullas se dieron cita al lugar para brindar apoyo, pero solo se logró el arresto de uno de los presuntos delincuentes, mientras que sus cómplices lograron darse a la fuga.

La persona detenida, quien responde al nombre de Teodoro Ignacio ‘N’ y es menor de edad, fue alcanzada cuando huía sobre Francisco del Paso y Troncoso.

Al momento de su arresto, Teodoro Ignacio ‘N’ llevaba consigo una mochila de color azul en la que guardó por lo menos siete teléfonos celular con un valor aproximado a los 40 mil pesos.

El detenido fue trasladado de inmediato a la Agencia 57 en lo que se realizan las investigaciones pertinentes.

El arquitecto Antonio Abut, de 91 años de edad, fue asaltado con violencia al llegar a su casa después de acudir a una sucursal bancaria cercana, en la colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón, de la Ciudad de México (CDMX).

Me pagaron unos cheques, asistí a la sucursal. En las calles de San Jerónimo alrededor de las 2 y media. Cobré la cantidad de 60 mil pesos y había una persona que estaba junto a mi alta. Cobré los cheques me los puse en la bolsa izquierda del saco de ahí nos venimos mi chofer y un servidor en la camioneta. Al bajarme llegó este individuo, vino directamente me metió la mano inclusive en la bolsa del saco y me sacó el paquete del dinero”, narró Antonio Abut.