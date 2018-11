Dietas de té ¿En qué consisten y por qué las promueven algunas famosas?

Mucho se habla del té como un recurso para la pérdida de peso y quizá por ello, han surgido una serie de dietas milagro a base de este alimento.

Y a pesar de que son muchos los beneficios que ofrece una buena taza de té, también debemos recordar que las dietas milagro para bajar de peso rápido no existen.

A pesar de ello, India Benjamin, una joven británica de 26 años, reveló cómo se hizo adicta a la dieta de té.

(Instagram India Benjamin)

Aseguró que jamás había oído hablar de la dieta de té hasta que vio que varias celebridades que seguía en redes sociales la estaban promoviendo.

“Parecía que todas a las que yo estaba siguiendo -las chicas delgadas y bronceadas- le estaban haciendo publicidad todo el tiempo”, contó India Benjamin, al programa Newsbeat de la BBC.

Compartió que cuando estaba en la universidad, probó una dieta de té que utiliza laxantes para tratar de equilibrar su poco sano estilo de vida de estudiante.

Pero India había sufrido anteriormente trastornos de alimentación y dice que seguir la dieta del té se convirtió en una adicción.

Hay muchas dietas de té que se venden en el mercado hechas de una mezcla de hierbas.

Algunas pueden suprimir el apetito o tener un efecto laxante, como el té de hojas de sen, que algunas personas utilizan como una forma rápida de perder peso.

(Instagram India Benjamin)

Peligroso

Los médicos afirman que usar laxantes puede ser “peligroso” y no deben considerarse parte de un plan para perder peso.

“Cambian la forma en que funciona tu intestino, te cambian las bacterias intestinales que ahora sabemos que son muy importantes para mantener nuestra salud”, afirma el doctor Duane Mellor, profesor de nutrición humana de la Universidad de Coventry, Inglaterra.

Y no hay “evidencia científica” que apoye las afirmaciones de que las hierbas que contienen las dietas de té tienen beneficios para perder peso, dice la nutricionista Sonal Shah.

Lo que le ocurrió a India fue hace muchos años, pero las dietas de té -y las celebridades que las promueven- se han visto duramente criticadas recientemente.

Una de las críticas es la actriz y activista Jameela Jamil.

Give us the discount codes to your nutritionists, personal chefs, personal trainers, airbrushers and plastic surgeons you bloody liars. pic.twitter.com/2wes19cJdb

— Jameela Jamil (@jameelajamil) November 26, 2018