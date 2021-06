‘No me voy a ver encerrado’, dijo Diego ‘N’ a su amigo en mensaje, tras atropellar a mujeres en Iztacalco

Las dos jóvenes atropelladas intencionalmente el sábado por un joven al que habían corrido de una fiesta en la alcaldía Iztacalco, siguen muy delicadas. La Policía de Investigación intensificó la búsqueda de Diego ‘H’.

Desde la calle Niceto de Zamacois, hasta la lateral de Viaducto, hay 260 metros, los que Diego Armando Helguera avanzó arrastrando a María Fernanda Olivares, ‘Polly’, la madrugada del sábado. La joven, así como Fernanda Quadra, organizadora de la fiesta a la que asistió el joven como invitado indirecto, permanecen en terapia intensiva en los hospitales de Xoco y Balbuena.

Este martes se dio a conocer una comunicación que Diego le habría enviado al amigo que lo invitó a la fiesta de la que fue corrido por beber en exceso.

“Neta te quiero mucho y te digo, gracias por todo, pero yo no me voy a ver encerrado. Así que si pasa algo prepárate para lo peor. A ti no te perjudica en nada, pero yo siento que sí te va a pegar, no es por puto ni nada, pero ya para qué sigo aquí sin sueños ni nada y odiado por la sociedad”, dijo Helguera.