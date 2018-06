Diego Luna presenta ‘El Día Después’, iniciativa de reconciliación tras proceso electoral

Con un llamado a evitar la confrontación tras la elección del 1 de julio, artistas presentaron la iniciativa “El Día Después”, un movimiento que busca, además, promover la reconciliación entre los mexicanos una vez que termine el proceso electoral.

Diego Luna dijo que la violencia y la descalificación ha permeado hasta en los círculos más íntimos de la sociedad, por lo que es necesario hacer este llamado.

“Nos parece peligroso, y lo que hace ‘Un día después’ es eso, es un llamado a la empatía, un llamado a que los ciudadanos entendamos que no tenemos que pensar igual para vivir en el mismo país, y que nos vamos a levantar todos aquí, el 2 de julio. De repente la polarización se empieza a volver peligrosa”, apuntó el actor Diego Luna.

“El Día Después” llama a la sociedad a actuar con empatía durante el proceso electoral, especialmente después del 2 de julio, fecha cuando comienza, dijo, el reto de adaptarse a una nueva realidad y conciliar diferencias.

Se trata, dijo de concientizar, de comunicar, de invitar a la gente a una reflexión y a sumarse a esta iniciativa, para lo cual estarán presentando videos entre otras herramientas, para interactuar con otros ciudadanos.

“Pero lo más importante que vamos a hacer los ciudadanos y a lo que estamos invitando los ciudadanos es a ejercer nuestra ciudadanía a partir del 2 de julio. ¿Qué pasa una vez que acaba la elección? ¿Qué pasa y qué podemos hacer haya o no ganado nuestro candidato?, lo que me cuestiono es el país en el que nos vamos a despertar, gane quien gane. Yo creo que es momento de detener ese carro de confrontación, y empezar a buscar las coincidencias, y eso no significa convencer a la gente de que voten por uno o por otro. Significa convencer a la gente que respete tu voto, como tú respetarás el suyo”, señaló Diego Luna.

En el movimiento participan Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón, Alondra de la Parra, Emmanuel Lubezki, Guillermo del Toro y Natalia Lafourcade, entre otros.

Diego Luna habló en conferencia de prensa, en la que presentó también las distintas plataformas digitales de “El Día Después”.

Con información de Alejandro Herrera.

LLH