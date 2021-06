Diego Armando “N” insultó y amenazó a ‘Polly’ y a Fernanda antes de atropellarlas intencionalmente

Antes de atropellar de manera intencional a Fernanda Olivares, ‘Polly’, y a Fernanda Cuadra, Diego Armando “N” las insultó y amenazó.

Ese fue uno de los factores para que un juez de control determinará vincular a proceso al imputado por el delito de feminicidio en grado de tentativa, y no reclasificar el delito a lesiones por hechos de tránsito o simple tentativa de homicidio, como lo pedía la defensa.

“Por esa circunstancia de misoginia y violencia contra la mujer sería limitativo establecer la clasificación jurídica como una tentativa de homicidio, pues existe este contexto de violencia…¿Qué les dijo ante de atropellarlas?… Que las iba a matar… a una de las víctimas le dijo ‘perra’; que iban a ‘valer madre’, eso es lo que tomó en consideración el juez… Es una cuestión de misoginia de superioridad…Hay que tomar en contexto esa situación de vulneración y violencia que vive la mujer hoy en día no hay lugar a dudas que es una tentativa de Feminicidio”, aseguró Óscar Miranda, abogado de la familia.

En la audiencia que se extendió cerca de tres horas y media, debatió la circunstancia en la que ocurrió el accidente… La defensa trató de convencer al juez de que el imputado no intentó matar a las jóvenes. Ahora intentarán apelar la determinación del juez.

“Tenemos la posibilidad de interponer el recurso de apelación o bien amparo indirecto…El juez no compartió los argumentos que expusimos los defensores respecto a la necesidad de reclasificar este hecho como un simple homicidio en grado de tentativa… no estamos de acuerdo con ello, en razón de que no se actualizan las cuestiones de género”, precisó Luis Octavio Espinoza, abogado de Diego Armando.