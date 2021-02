Dictan prisión preventiva contra presunto agresor de la doctora Mariana en Chiapas

En Chiapas, un juez de Control concedió la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra del doctor Fernando “N”, por su presunta responsabilidad en el delito de hostigamiento sexual en contra de la doctora Mariana Sánchez Dávalos.

La joven de 24 años de edad fue encontrada sin vida el pasado 28 de enero, en un cuarto que rentaba, frente a la clínica donde realizaba su servicio social, en la comunidad de Nueva Palestina, en el municipio de Ocosingo.

El jueves, Fernando “N”, subió un video a las redes sociales donde señaló que se entregó de manera voluntaria para responder por las acusaciones en su contra.

“Mi nombre es Fernando…me voy a entregar de manera voluntaria a comparecer o lo que corresponda legalmente, me están inculpando de situaciones delicadas, muy graves, el cual yo no he incurrido en ninguna de esas acusaciones que se me imputan”, indicó Fernando N, médico acusado de hostigamiento sexual.