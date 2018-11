En diciembre concluye entrega de apoyos a damnificados del 19S

La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México informó que la entrega del apoyo económico para los damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017 para el pago de renta concluirá en diciembre próximo.

En la Gaceta Oficial, indicó que el próximo mes termina la vigencia de la entrega de cuatro mil pesos que cada mes se entregan a las personas afectadas de los inmuebles dictaminados como no habitables que pueden ser rehabilitados, no habitables que no pueden ser rehabilitados o en proceso de rehabilitación o reconstrucción a causa del temblor del año pasado.

Los afectados y/o damnificados que solicitaron el apoyo económico para renta debieron acudir de manera personal o con carta poder simple al módulo de atención instalado en el Centro de Atención Ciudadana de la Secretaría de Gobierno, en Fernando de Alva Ixtlilxóchitl 185, en la colonia Transito, alcaldía Cuauhtémoc, del 22 de agosto al 5 de septiembre.

El pasado 7 de octubre, el Gobierno de la CDMX informó que las autoridades judiciales darán seguimiento a las denuncias contra mil personas que cobraron apoyo para renta de 3 mil pesos, sin ser damnificados del sismo del 19 de septiembre.

De los 18 mil 315 cheques entregados la semana pasada, luego de una verificación, se descubrió que mil -el 20.5 por ciento-, fueron a dar a manos de gente que no fue afectada.

En 761 casos se detectó que no deberían haberlo solicitado porque sus casas no tuvieron daños.

En 199 casos no existe el domicilio que dieron. En otros, los menos, no habrá consecuencias porque alguien pidió el apoyo sin saber que algún familiar ya lo había hecho.

Y justo porque la gente mintió para recibir apoyos sin necesitarlos, el Gobierno de la CDMX cambiará el método de entrega.

Brigadas acudieron a los albergues y a los domicilios dañados.

Además, se abrió un módulo en la Secretaría de Finanzas, en la colonia Doctores, para dar informes del crédito de hasta dos millones de pesos para quienes resultaron totalmente afectados.

Con información de Notimex

LSH