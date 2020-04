Diariamente se pierden 20 mil empleos por coronavirus en México: Concamin

Al menos 20 mil empleos formales se están perdiendo a diario en México por la crisis sanitaria derivada del coronavirus, COVID-19, la mitad de ellos son en el sector manufacturero, reveló la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin).

“Cuando yo digo de los 20 mil empleos que se están perdiendo diarios, me refiero general, están reportados por el IMSS, de ahí si vemos los números pues el 50 por ciento sería nuestro, tenemos casi el 50 por ciento de estos trabajadores”, indicó Alejandro Malagón, vicepresidente de Concamin.

En video conferencia de prensa con motivo del reporte COVID industrial semanal, los representantes de Concamin aseguran que en el sector industrial, que incluye construcción, aeroespacial, automotriz, calzado, textil y del vestido, 9 de cada 10 empresas están siendo golpeados en sus ingresos, no han recibido ningún tipo de apoyo de gobiernos ya sea federal, estatal o municipal y la mitad de las empresas les aseguran en una encuesta que están haciendo hasta lo imposible por mantener sus plantillas laborales.

“Quiero resaltar que aquí no estamos pidiendo rescates, que esto es un tema causado por una pandemia, esto es una crisis que no tiene precedente”, refirió José Cohen, vicepresidente de Concamin.

Para ello lanzaron un paquete de 5 propuestas al gobierno:

1. Conformación de un grupo de alto nivel entre gobierno, empresas y académicos para elaborar acciones que permitan enfrentar el problema económico y comercial del COVID-19.

2. Alcanzar un acuerdo para preservar el empleo con inversión público-privada y se impulse el consumo interno de lo “hecho en México”.

3. Que los gobiernos federal, estatal y municipal paguen oportunamente a sus proveedores, se instaure un programa emergente de construcción de infraestructura básica en regiones rezagadas por 250 mil millones de pesos, financiamiento a pymes a través de la banca de desarrollo y crédito bancario accesible para todas las empresas.

4. Establecer, cuanto antes, un calendario de retorno a la producción industrial.

5. Alinear a los sectores esenciales de México con Estados Unidos y Canadá para evitar pérdida de mercados y se soporten las exportaciones e importaciones.

Los empresarios aclararon que el decreto presidencial anunciado este martes donde se establece que no se podrá despedir a ningún trabajador sólo aplica para el gobierno y no para el sector privado.

“Cualquier empresario está en su derecho de liquidar conforme a la ley a cualquier personal que no pueda mantener, pero sí tratemos de mantener viva a la empresa, pero el empresario no puede estar obligado a lo imposible, que quede claro porque va a haber muchas confusiones y no nos pueden decir que nos estamos portando mal”, destacó Raúl Picard, presidente de la Comisión de Comercio Interior de Concamin.

Los principales dirigentes industriales aseguraron que no se cansarán de buscar diálogo y negociación con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para que apoye al sector industrial y se conserve la plantilla laboral.

Con información de Guadalupe Flores.

