Diariamente desaparecen dos personas en Colima: Fiscalía

Víctor Alejandro Arteaga Carrillo, tiene 10 años buscando a su hija Yuliana desaparecida en el puerto de Manzanillo, Colima el 18 de junio de 2012. Tenía 21 años y un pequeño de año y medio. Ese día salió a comprar leche y pañales para su bebé y ya no regresó.

“Me he acercado a tanta gente que yo no sé ni, ni que más, ni a donde más acudir, la intención mía, yo no busco culpables lo que quiero es nada más saber de ella… una situación tan difícil que hemos vivido con el bebé, en toda su etapa como bebé, como niño, como adolescente que es ahorita, el tenía año y medio cuando su mamá desapareció, prácticamente pues creció sin su mamita”, relató Víctor Alejandro Arteaga Carrillo, padre de joven desaparecida.