Diálogo del obispo con narcos fue ‘acercamiento y no pacto’: Diócesis

La oficina de prensa del Obispado de Chilpancingo-Chilapa, en Guerrero, negó que el obispo Salvador Rangel Mendoza haya pactado con líderes del crimen organizado.

A principios de este mes, el obispo Salvador Rangel Mendoza dijo que, tras reunirse con líderes del crimen organizado, logró un pacto de no agresión contra candidatos.

El obispo precisó que los delincuentes aceptaron no agredir a los candidatos con dos condiciones: no usar dinero particular en campañas y que cumplan lo que prometen.

Este domingo, en conferencia de prensa en sus oficinas en Chilpancingo, el vocero de la diócesis, Benito Cuenca Mayo, aclaró que los diálogos de los que habló el obispo son acercamientos y no pactos.

Monseñor Salvador Rangel Mendoza no realiza ni ha realizado ningún tipo de pacto, tratos, ni negociaciones con personaje alguno, ni civil, ni político, a fin de buscar la paz, solamente acercamientos por medio del diálogo y en bien de las personas como pastor de esta Diócesis”, aseguró Benito Cuenca Mayo, vocero de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa.

Al término de una misa en Chilapa, Guerrero, el obispo Salvador Rangel afirmó que lo único que hizo fue cumplir con su labor de líder religioso, sin violar la ley.

Una cosa es que andemos entre ellos, porque en Guerrero donde quiera hay narcotraficantes, andamos entre ellos, y otra cosa es que andemos en los negocios de estas personas, simplemente uno hace su labor pastoral”, dijo.

Rangel Mendoza adelantó que este lunes se reunirá con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, en la Ciudad de México.

