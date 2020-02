Día de la Candelaria, una tradición artesanal en la Ciudad de México

El próximo domingo 2 de febrero se celebra el día de La Candelaria, una tradición religiosa que se caracteriza por los famosos tamales, además de llevar a bendecir al niño Dios.

– Lo voy a arreglar, pedazo con pedazo, a veces me quedo hasta las tres de la mañana hasta que quede – ¿Cuándo se lo va a entregar? -Mañana a esta hora”, respondió Veysa Moreno, restauradora de imágenes religiosas.

El sonido de los aerógrafos se escucha desde lejos, es la calle de Talavera, en el Centro de la Ciudad de México, donde más de una decena de artesanos restauran las imágenes religiosas desde hace más de 30 años.

Cada año, la gente viene a ‘enchular’, así dicen, a sus niños.

– Ayer lo iba a llevar a vestir y que se nos cae de la mesa, me dijeron que compramos otro, yo dije que no, es la fe que tengo a este niño – ¿Desde cuándo lo tiene? – Mi mamá me lo dejó, tiene como 50 años”, mencionó Cristina Mayorga, ama de casa.

Es como tener una cirugía, tenemos cicatrices y eso poco a poco, si me tiene confianza y me lo trae se lo voy a ir resanando poco a poco, como hacen los cirujanos”, afirmó Veysa Moreno.