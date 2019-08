Jóvenes Construyendo el Futuro eliminó estigmatización de 905 mil ‘ninis’, dice Luisa María Alcalde

La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, dio a conocer que 905 mil jóvenes aprendices están inscritos al programa Jóvenes Construyendo el Futuro , el cual eliminó la estigmatización de los ‘ninis‘.

Alcalde detalló durante la conferencia matutina del presidente, Andrés Manuel López Obrador, que, hasta ahora, se tienen registrados 905 mil jóvenes aprendices y 180 mil tutores que enseñan oficios en 157 mil 321 centros de trabajo en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

En conferencia de prensa y al conmemorar el Día Internacional de la Juventud, refirió que el programa ha abarcado 96 por ciento de los municipios del país, y que de los jóvenes aprendices 58 por ciento son mujeres, y es en Chiapas donde hay más jóvenes registrados, con 140 mil 613.

Suman 180 mil los tutores que están capacitando a los jóvenes en el país en 157 mil centros de trabajo que van desde el pequeño comercio hasta grandes empresas.

En cuanto a género se refiere, las cifras arrojan que hay más mujeres que se están incorporando al programa.

Son mujeres las que más están aprovechando el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. (Twitter Luisa Alcalde)

Respecto a las áreas de oportunidad, más jóvenes se han incorporado en áreas administrativas, seguida del sector agropecuario, ventas y comercio, y en menor tendencia se ubican las áreas de servicios, oficios y otros.

La escolaridad de los jóvenes que están inscritos en Jóvenes Construyendo el Futuro, el 15% tiene primaria, casi 25% secundaria y, “donde más jóvenes están participado son los que tienen bachillerato concluido o trunco. Además de 2 mil 208 jóvenes que tienen un posgrado”.

Respecto a la participación, son jóvenes de Chiapas en donde más presencia del programa se tiene, seguido de Tabasco y Veracruz.

La secretaria del Trabajo destacó que suman 3 mil 808 jóvenes que tienen algún tipo de discapacidad y que están aprovechando las ventajas del programa.

Y por último destacó que debido a diferentes alianzas estratégicas con organizaciones que reinsertan a jóvenes en conflicto con la ley o jóvenes que tienen algún tipo de adicción y discapacidad, estas alianzas han dado muy “buenos frutos”.

En el marco de la celebración del Día Internacional de la Juventud, este 12 agosto, el titular del Instituto Mexicano de la Juventud, Guillermo Santiago Rodríguez, afirmó que, de la población en México, son 37.5 millones jóvenes, 14 millones arriba de los 18 años y representan el 31.4% de la población.

Destacó que, en este gobierno, la inversión es de más de 311 mil 308 millones de pesos que se ha destinado a los programas inclusivos para jóvenes.

Santiago Rodríguez enfatizó que la juventud ha sido uno de los sectores que más han sufrido los embates de la violencia e inseguridad, “las muertes por homicidio representan el 25% de las muertes jóvenes”.

Insistió en que la lucha por la justicia y los movimientos en las calles son parte del rostro del México actual que están construyendo una transformación.

Por último, destacó que los jóvenes están participando activamente en la Cuarta Transformación.

Jóvenes Construyendo el Futuro eliminó estigmatización de 'ninis', dice Luisa María Alcalde. (Twitter Luisa Alcalde)

Por su parte, el presidente López Obrador insistió que este programa significa una inversión y no un gasto.

Este programa significa una inversión y no un gasto de 40 mil millones de pesos al año. Todo esto es posible porque no se permite la corrupción ahora todo lo que se robaba se utiliza para financiar estos programas. Ya no hay lujos en este gobierno ni sueldos elevadísimos que existían. Hay instituciones como el Estado Mayor Presidencial que tenía 8 mil elementos, ya no se viaja en aviones en helicópteros privados, ya no hay pensión para los expresidentes, ya no hay atención medica privada para altos funcionarios públicos. Hay austeridad republicana, por eso ahora nos alcanza el presupuesto y se atienden a quienes no eran tomados en cuenta”.