Capitalinos celebran Día de la Candelaria de manera austera y sin reuniones familiares

Este dos de febrero se celebró el Día de la Candelaria de forma austera a causa de la pandemia.

La tradición de juntarse en familia para degustar los tradicionales tamales con atole se dejó para otra ocasión.

Así nos lo explicó don Julio Cesario quien desde hace 50 años atiende un puesto de tamales en el sur de la ciudad de México.

“No, las reuniones son pequeñas son de 5, 6 personas no son fiestas grandes como antes, antes llegaba aquí una persona y pedía 100 o 150 tamales, 200, ahorita estamos hablando que una persona se lleva 20”, dijo Julio Cesáreo López, dueño de puesto de tamales.

Afirma que el año pasado recibieron 50 pedidos grandes, este año sólo fueron 10.

Durante un recorrido por la alcaldía de Coyoacán, la mayoría de los puestos de tamales lucían sin compradores.

Los vendedores nos dijeron que apenas recuperaron los gastos.

“Hoy que se supone que es mi día bueno no es como otros años de hecho usted podrá ver que es muy poquito lo que traemos, mucha gente prefirió preparar ellos mismos sus tamales justamente para no salir”, refirió Anabel Santiago, vendedora de tamales.

En algunos puestos se guardaron las medidas sanitarias que son mantener sana distancia, colocarse gel antibacterial y el uso obligatorio de cubreboca.

“Algunas personas no traen su cubre boca y los que no traen los cubreboca no los atendemos”, señaló la vendedora Fernanda.