Habitantes de la CDMX celebran el Día del Beso

El beso es la principal forma para expresar amor, cariño, respeto y afecto y este 13 de abril se celebra el “Día del beso”.

El año pasado el Día del Beso se suspendió por la pandemia de COVID-19, ya que besarse era una de las principales formas de contraer el virus, y era obligatorio el uso de cubre boca.

José Antonio, asistente a la celebración, comentó:

“Con la pandemia desde que empezó hemos estado apartados ya sabes por el miedo”

Raquel, pareja de José Antonio, dijo: “De hecho, nos conocimos cuando comenzó la pandemia y si fue un poquito difícil en ese sentido, incluso abrazarnos, se sentía ese miedo. Tampoco no podíamos besar”.

Los enamorados hace un año no se podían besar.

Carlos, habitante de la Ciudad de México, comentó:

“Se extrañaba, yo tenía tiempo que no la veía, estuvimos separados un largo tiempo, pero ya ahorita se está dando”.

Un beso tiene implicaciones físicas y emocionales como lo explica la psicóloga Ana Karen Martínez, quien vivió en carne propia el no poder besar a su esposo durante la pandemia, ya que es médico y laboró en la primera línea del combate al COVID-19 en un hospital del ISSSTE.

Ana Karen Martínez, psicóloga, contó:

“Durante la pandemia el no besarse provocó, bien lo decías, el distanciamiento social. Liberamos serotonina, dopamina y oxitocina que eso provoca en las emociones que nos sintamos felices, emocionados, alegres. Hay estudios que dicen que se manifiestan 34 músculos y que a la vez hacemos un poco de ejercicio, al momento de dar ese besito hace que se muevan los músculos y a su vez hace que nos sintamos felices”.

Ahora que gran parte de la población está vacunada y el gobierno capitalino ya autorizó que no se utilice el cubrebocas en espacios abiertos, este 13 de abril se celebra el día del beso.

Este día hubo besos de todo tipo.

Los de antaño.

Silvestre, asistente a la celebración, comentó: “Para no olvidar lo de antes que se besa uno mucho, que no se acaben los besos, que no se acabe el amor, que no se acabe la amistad, que no se acabe el buen humor, la felicidad”.

Hubo besos apasionados.

Raquel, pareja de José Antonio, dijo:

“Refleja el sentimiento, lo que sientes hacia esa persona amor, cariño”.

Hubo besos inocentes.

Fabiola, asistente a la celebración, expresó:

“Siento bonito que ya podamos estar bien y otra vez abrazarnos y darnos un beso”.

Hubo besos familiares.

Jorge Martínez, padre de familia, dijo: “Siempre es importante demostrar afecto a la familia y que mejor con un beso”.

Laura Enríquez, madre de familia, comentó: “Es una expresión de amor de afecto entre los hijos y los padres y es una manera de poder decir lo que sentimos los unos de los otros”.

Jorge Martínez, hijo, dijo: “Ya se siente más afecto más cercanía. Vamos a celebrar el día del beso, dándole un beso a mi mamá y a mi papá.

Y también, por qué no, este 13 de abril hubo besos perrones.

Jimena, habitante de la Ciudad de México, dijo:

“Un beso no se le niega a nadie, ellos son los principales, los perritos son amor”.

