Devastación por Agatha deja sin alimentos y sin agua potable a comunidades de Oaxaca

Cientos de familias lo perdieron todo tras el devastador impacto del huracán Agatha en la región de la Costa de Oaxaca.

El huracán Agatha colapsó el puente El Azufre, que comunica Comala con San José Chacalapa, en el municipio de San Pedro Pochutla, Oaxaca.

Sin ese puente ha sido imposible el paso de camiones de las fuerzas armadas con ayuda humanitaria hacia comunidades de la Costa, en donde la gente lo perdió todo.

El agua potable y los alimentos escasean. En la gente es notoria la desesperación.

“Nos dijeron que por aquí están dando despensa, porque no nos han dado ninguna despensa”, dijo Justina Bustamante, damnificada.

“Pasamos el puente, pero a veces está crecido, pero a veces no podemos. No tenemos la posibilidad de bajar por él / en las tiendas ya no nos quisieron vender porque ya no hay, ya se acabó”, explicó Florencia, damnificada.