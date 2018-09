Detienen a uno por violencia en CU; van por otros 9

Ya hay un detenido por la agresión de hace una semana contra estudiantes del CCH Azcapotzalco en Ciudad Universitaria.

La Procuraduría de la Ciudad de México anunció además que ya tiene órdenes de aprehensión contra otros nueve.

En las imágenes difundidas de los disturbios del lunes 03 de septiembre, a Marco Antonio “N”, conocido como “El Mamitis”, se le aprecia arrojando rocas desde que llegó a la explanada de rectoría, donde se manifestaban estudiantes del CCH Azcapotzalco.

Desde su llegada, Marco Antonio fue visible. Vestía una playera de manga corta de tres colores y usa una gorra azul. Antes de arrojar las piedras, observó cómo otros compañeros agreden a los estudiantes. Después azuza a otros. Minutos después, marco arrojó más piedras desde la zona de la explanada. Después corrió hacia la avenida de los Insurgentes junto con los demás agresores.

En el CCH Azcapotzalco, a Marco Antonio lo identifican como líder del grupo porril conocido como “Federación de Estudiantes”, uno de los 11 grupos de porros que operan en este plantel, de acuerdo con un informe de autoridades capitalinas.

Marco Antonio tiene 29 años de edad y era estudiante de la FES Cuautitlán. El martes fue expulsado. Ha estado detenido en tres ocasiones.

Además, cuenta con antecedentes penales por los delitos de robo, daños a la propiedad y lesiones.

“Me está informando, Policía de Investigación, que ya logró el cumplimiento de la primera orden de aprehensión, lo está trasladando al Reclusorio Norte a efectos de ponerlo ante un juez de control, es por delito de motín”, dijo Edmundo Garrido, procurador de Justicia de la CDMX.

Un juez de Control concedió un total de 15 órdenes de aprehensión en contra de 10 participantes que fueron identificados en videos y fotografías el día de la agresión en Ciudad Universitaria. La Procuraduría local solicitará prisión preventiva en su contra por los delitos de motín, tentativa de homicidio y lesiones.

“Son participantes en el hecho identificados tanto en imágenes como por testimoniales tanto de víctimas como de testigos presenciales”, indicó Edmundo Garrido.

El procurador capitalino, Edmundo Garrido, reiteró que los dos exalumnos de la universidad, identificados como Erik Linares Torres, alias “Lucas”, de 33 años de edad, y Joel rojas Argüello, alias “Cárter”, de 27 años, quedaron en libertad porque no hubo flagrancia ni se tuvo acusación alguna en su contra.

A pesar de que la universidad reiteró que sí hubo denuncias contra quien resultara responsable de las agresiones del lunes pasado, y expresó su “asombro y desconcierto” por las liberaciones.

“Estas dos personas que fueron presentadas por Policía Federal, cuando se analizó por parte del Ministerio Público que no tenían una participación puntual en los hechos, uno de ellos se pudo precisar que no se encontraba imagen alguna, ni imputación alguna que los relacionara en ese momento en los hechos, otro de ellos aparece en una imagen, pero sin una conducta puntual, se les dio la calidad de testigos para que nos aportaran elementos, que también no sirvieron para el otorgamiento de estas órdenes de aprehensión “, apuntó Edmundo Garrido.

Con información de Arturo Sierra y Mario Torres.

LLH