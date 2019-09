Detienen a 7 policías por desaparición de dos aguacateros en Michoacán

Las autoridades del estado de Michoacán detuvieron a siete policías municipales de Ziracuaretiro, por su posible relación con la desaparición forzada de dos trabajadores de una huerta cuyo paradero se desconoce desde hace dos semanas, informó el viernes la fiscalía estatal.

Te recomendamos: Ejército abate a presunto delincuente en Ario de Rosales, Michoacán

Según indicó este departamento en un comunicado, los detenidos eran agentes del municipio de Ziracuaretiro, uno de ellos el mando de turno.

Los hechos tuvieron lugar el 10 de septiembre, cuando los policías llegaron a la huerta, y sometieron a dos trabajadores y al administrador del lugar, a quienes despojaron de su teléfono y de los documentos del inmueble.

Tras ser golpeados en el sitio, e inmovilizados con la colocación de esposas, uno de los trabajadores fue liberado, en tanto que el administrador y el otro empleado, fueron subidos a una patrulla, desconociéndose desde ese momento su paradero”, señala la nota.

Según los datos de la Fiscalía, ninguno de los detenidos fue puesto a disposición de la autoridad.

Ziracuaretiro es un municipio a menos de 20 kilómetros de la ciudad de Uruapan donde a principios de agosto la aparición de 19 cadáveres, nueve de ellos colgados de un puente, hicieron recordar las escenas de los tiempos más sangrientos de la guerra contra el narcotráfico, la batalla frontal iniciada por el expresidente Felipe Calderón (2006-2012) contra los cárteles en diciembre de 2006 precisamente en este estado y que tuvo su punto álgido en torno a 2011.

Esa zona de Michoacán tiene una fuerte presencia del crimen organizado y las policías municipales han sido tradicionalmente las fuerzas de seguridad más infiltradas por los cárteles.

Michoacán, símbolo de violencia y tierra de nadie

El dominio de grupos criminales en diferentes zonas del país es un fenómeno cada vez más común; Michoacán se ha convertido en el ejemplo donde predominan los grupos de civiles armados, como es el caso de la Huacana o Tepalcatepec, en estos sitios, los pobladores aseguran que, ‘los delitos más comunes’ son perpetrados cada vez con mayor violencia.

“Vemos el doble discurso que da el gobernador, que aquí en Michoacán no hay inseguridad, cuando en realidad es falso”, comentó un testimonio anónimo.

En Michoacán, a diario hay, por lo menos, un asesinato, la población vive en medio de disputas por el control del territorio y todos los días se leen noticias de ejecutados, descuartizados, colgados, baleados y feminicidios.

Además, ‘N’ cantidad de mujeres son violadas por delincuentes reincidentes, tal es el caso de Monse, quien fue violada por un hombre que recientemente había salido de la cárcel.

Me quitó la ropa, abusó sexualmente de mí, después de eso él me seguía amenazando”, relató Monse, víctima de abuso sexual.

Cabe mencionar que, Monse, en ningún momento tuvo el apoyo y la atención necesaria por parte de policías y autoridades tras su abuso.

Ellos empezaron a hablar por los radios y les comentaron que yo podía presentar una demanda, pero que nada más iba a quedar como un antecedente para esa persona, porque como no me golpeó, no me navajeo no iba a proceder la demanda”, agregó.

No hay quien investigue los delitos, al haber tanta impunidad, al ser tan fácil delinquir en Michoacán, obviamente esto provoca el aumento en la comisión de los delitos”, aseguró Guillermo Valencia Reyes, líder de la Organización Ciudadana de Revolución Social.

El estado dejó de ser seguro para los habitantes, incluso, dentro de sus casas; en Morelia, un hombre ingresó a robar a una casa forzando las chapas, y aunque la víctima no logró identificar al ladrón, aseguró que la Fiscalía la presionó para que aceptara una compensación.

Mi abogado dice: ‘si usted acepta lo que le están dando luego luego lo dejan salir’, entonces no quiero que salga”, expresó Cristina Ruíz Moreno, víctima de robo a casa habitación.

En el gobierno de Silvano Aureoles los índices de inseguridad ya rebasaron, incluso, los niveles que había antes del surgimiento de las autodefensas.

El deterioro de la seguridad, en 2012 teníamos 262 asesinatos dolosos trimestralmente, actualmente cerramos el segundo trimestre de 2019 con 345″, expuso Rodrigo Antúnez Álvarez, director del observatorio ciudadano de Michoacán.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el homicidio doloso es el rubro que más se ha disparado en Michoacán; en 2009, se registraron 934 homicidios, en 2014 se perpetraron 930 casos, sin embargo, en 2016 cuando Silvano Aureoles tomó la gubernatura del estado, las cifras se dispararon a mil 429 en 2017, mil 726 en 2018 y mil 956 en 2019, lo que equivale a un aumento del 12% en homicidios dolosos, esto, en comparación con el año anterior.

Reportero: ¿Cómo le va en los números a Michoacán en todos los delitos de alto impacto?

“Le va mucho mejor que otros estados que pudieran ser el referente para este tipo de cosas”, aseguró Carlos Herrera, secretario de gobierno de Michoacán.

Con información de AP.

Rar