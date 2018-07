Detienen a rusa acusada de actuar como agente del Kremlin en EU

Una ciudadana rusa fue detenida e imputada en Washington por trabajar en Estados Unidos para favorecer los intereses del Kremlin en calidad de agente de manera ilegal, informó el Departamento de Justicia.

Mariia Butina fue detenida este domingo en la capital estadounidense acusada de haber tejido redes de contactos para beneficiar a Rusia sin cumplir con los trámites de registro previstos en el país, según relató el Gobierno.

Russian National Charged in Conspiracy to Act as an Agent of the Russian Federation Within the United States https://t.co/6No8kas6Yk

— Justice Department (@TheJusticeDept) July 16, 2018