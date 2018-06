Detienen a presunta reclutadora del portal ‘Zona Divas’ en CDMX

La principal enganchadora de mujeres extranjeras que eran explotadas sexualmente y promovidas en la página web “Zona Divas” fue detenida y vinculada a proceso por el delito de trata de personas.

La mujer originaria de Paraguay, identificada como Graciela, de 31 años de edad, fue detenida en la colonia Ciudad de los Deportes, en la delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México.

Según cálculos de la Procuraduría capitalina, en seis años, la detenida enganchó aproximadamente a 180 mujeres extranjeras.

La fiscal para trata de personas de la Procuraduría de CDMX dijo que la detenida formaba parte de una red internacional de trata y que hay al menos otras 12 órdenes de aprehensión pendientes por esta investigación.

Graciela fue ingresada al Penal Femenil de Santa Martha y un juez de Control la vinculó a proceso por el delito de trata de personas.

El portal “Zona Divas” mostraba fotografías de mujeres que eran obligadas a ejercer la prostitución. Luego del homicidio de varias de estas mujeres, el portal fue cerrado en el mes de abril.

Venezolanas, víctimas de explotación sexual, narran cómo llegan a México

Cuatro venezolanas narraron a Noticieros Televisa que llegaron a México con engaños y promesas de empleo.

No me dejan salir, no como bien. Prácticamente me tienen drogada las 24 horas del día”, confesó Sofía, una joven venezolana víctima de explotación sexual.