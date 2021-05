Detienen a 14 policías por robo y extorsión en Iztapalapa y GAM

Al menos 14 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX fueron detenidos y presentados ante la justicia, entre ellos, el director de la Unidad de Protección Ciudadana de un Sector de Gustavo A. Madero, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana.

Te recomendamos: Se han detenido 13 objetivos prioritarios en CDMX: García Harfuch

“Como resultado de los trabajos de investigación y el combate a la corrupción al interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se tomó conocimiento de dos casos en los que elementos de esta Secretaría lamentablemente realizaron actos de extorsión y robo en contra de ciudadanos de la Ciudad de México, esto ocurrió en las alcaldías Gustavo A. Madero e Iztapalapa… no vamos a tolerar agravios o daños en contra de la ciudadanía, ni actos contrarios al código de ética y los valores que rigen a esta Institución”, dijo Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana.

— Omar Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 20, 2021

El día de hoy derivado de una investigación interna de @SSC_CDMX en coordinación con la @FiscaliaCDMX , fueron detenidos 14 policías por robo y extorsión. No se tolerará ningún agravio a los habitantes de la CDMX por parte de la autoridad. https://t.co/VpLgbj3jtD

En videoconferencia, detalló que, en el primer caso, en el mes de febrero, en la colonia La Casilda, alcaldía Gustavo A. Madero, un grupo de policías exigió dinero a una familia a cambio de liberar a una persona para que no fuera presentada al Ministerio Público.

De acuerdo con la denuncia y tras el análisis de las cámaras de videovigilancia, se determinó que 11 policías y una mujer policía, participaron en el delito de extorsión y robo, luego de sustraer diversos objetos de valor y amedrentar a los familiares.

Este 19 de mayo, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia, se cumplimentaron órdenes de aprehensión para los elementos, que fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales y trasladados al Reclusorio Oriente donde se dará seguimiento a las investigaciones.

En el segundo caso ocurrido en la alcaldía Iztapalapa, derivado de una denuncia ciudadana realizada en el mes de diciembre de 2020, se identificó que dos policías exigieron dinero a un automovilista, a cambio de no ser presentado ante el agente del Ministerio Público.

Por lo anterior, se obtuvieron dos órdenes de aprehensión en contra de dos policías que fueron identificados por el denunciante, las cuales fueron cumplimentadas, por lo que los elementos fueron llevados también al Reclusorio para continuar con su proceso judicial.

“Se está deteniendo a policías de alto rango, a mandos y esto lo que habla es que nosotros queremos que la ética siempre esté por delante en los mandos de la policía, y que no se va a tolerar el vínculo de la policía, menos de los altos mandos, de toda la policía, pero particularmente los altos mandos, con la delincuencia y que no puede actuar un policía como un delincuente, ese es el mensaje, y ahí no nos vamos a echar para atrás. Es nuestra convicción y nuestro compromiso de acabar con la corrupción y eso es lo que ha estado encabezando el secretario”, mencionó Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.