Detienen a ocho tras linchamiento en San Mateo Tlaltenango, en Cuajimalpa

Todo comenzó la tarde del lunes cuando vecinos observaron a tres personas ingiriendo bebidas embriagantes en el pueblo de San Mateo Tlaltenango, en Cuajimalpa.

Estaban sentadas en la baqueta, justo frente a esta papelería. Uno de ellos fue identificado como Tito Aguilar Velasco, de 24 años de edad, de oficio albañil, del interior del país.

Momentos antes se había esparcido el rumor de que Tito intentó robarse a un niño de seis años de edad.

“Una de mis hijas le dice vamos a la tienda, se sale a la tienda, camina, sale el niño detrás y él ese le dice, ‘vente’, le dice ‘porque te voy a llevar conmigo’, no pus mi nieto entró mal, mal, mal es un niño de 6 años y él venía mal, venía marihuano, venía borracho, sí lo agarramos. Pero la gente se desató. Era algo que no se pudo controlar”, indicó una habitante de San Mateo Tlaltenango.

Según los familiares del niño, tuvieron al hombre casi una hora en el lugar, con la presencia de policías preventivos, esperando que llegara el padre del menor para que definieran cómo iba a proceder y reconocen que la tardanza generó la tragedia.

“Sí pasó muchísimo tiempo, estábamos aquí a fuera, yo lo tenía. Igual los policías que estaban ahí, no es la primera vez que están en un caso así. Los policías debían haber dicho sabe qué señora, aunque usted no quiera yo me lo llevo. Cuando se lo quisieron llevar ya era imposible”, agregó la misma habitante.

Los pobladores se comenzaron a reunir, varios comenzaron a gritar que ellos harían justicia por propia mano. Lo cercaron en la esquina de paseo San Juan y Carretera San Mateo Santa Rosa frente a la iglesia y cerca de un módulo de Policía.

Los policías rescataron al hombre, pero cuando lo iban a subir a una ambulancia, los pobladores se lo quitaron a los policías y lo volvieron a golpear.

“Empezaron a tocar las campanas de la iglesia y la gente empezó a juntarse, sí golpearon a la persona que falleció, pero no fue en específico, no fue fulanito, zutanito, porque nadie lo vio, o sea fue todo el pueblo el que participó”, dijo Ana Chávez, familiar de un detenido en Cuajimalpa.

Fue hasta que llegaron granaderos que lo sacaron, pero el hombre ya había fallecido. Según la necropsia Tito Aguilar murió de diversas lesiones por arma punzocortante en el abdomen.

“Se lo llevaron en la ambulancia. El chavo no era de por aquí, es de los que vienen a trabajar de por allá de Veracruz”, dijo un hombre en testimonio.

“Estábamos tratando de calmar a la gente también, pero cuando se divide el pueblo está más difícil”, apuntó otro en testimonio.

“La Procuraduría capitalina informó que ocho personas fueron detenidas y llevadas a la Agencia Central de Investigaciones acusadas de resistencia de particulares, un delito no grave. Las investigaciones determinarán si también son acusados de homicidio. La Procuraduría informó que en la zona no se ha reportado ningún robo o secuestro de un niño.

“Nosotros como familiares lo único que pedimos que hagan bien su trabajo, que revisen cámaras y que realmente colaboren quién participó. Si fueron más de 300 personas por qué solamente ocho”, cuestionó Karina, esposa de uno de los detenidos.

